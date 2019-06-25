Рухані назвав політику Трампа щодо Ірану вираженням відчаю

Президент Ірану назвав Білий дім "розумово відсталим"

Президент Ірану Хассан Рухані, коментуючи нові санкції Сполучених Штатів Америки, назвав політику президента США Дональда Трампа вираженням відчаю. Про це повідомляє ВВС.

Так, Рухані засудив нові американські санкції, назвавши їх "безглуздими".

"Іранський президент Хассан Рухані зі зневагою відреагував на останні санкції з боку США. Санкції проти верховного лідера Ірану він назвав марними й безглуздими, а проти глави Міністерства закордонних справ - такими, що лиш закриють можливість дипломатичних переговорів. Політику президента США Дональда Трампа Рухані назвав вираженням відчаю", - пише видання.

Крім того, іранський президент назвав Білий дім "розумово відсталим".

Нагадаємо, представник МЗС Ірану Аббас Мусаві заявив, що санкції США проти Ірану назавжди закривають шлях для дипломатії. Він підкреслив, що Трамп знищує всі міжнародні механізми, "покликані підтримувати мир і стабільність на планеті".

Як писало РБК-Україна раніше, США ввели санкції відносно управління вищого керівника Ірану, що передбачає також подальші санкції щодо осіб, пов'язаних з цим відомством.

Підкреслимо, 24 червня глава США Дональд Трамп оголосив про введення нових санкцій проти Ірану. До цього Трамп схвалив наступальний кібер-удар, який відключив комп'ютерні системи Ірану, що використовуються для управління запуском ракет.