Рятувальники опублікували відео з місця атаки на український літак в Ірані

Фото: місце катастрофи українського літака (alihashem_tv)

Рятувальники показали роботи на місці атаки

Рятувальники показали, як проводилися роботи по дослідженню уламків збитого в Ірані літака. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники зазначають, що уламки вивільнювалися від бруду та складалися по рядах. Окремо здійснювалося сортування та складування багажу і особистих речей, а також забезпечувалося освітлення місця проведення робіт.

Крім того, експертною групою із залученням рятувальників на відкритому майданчику проводилися роботи по відтворенню корпусу літака з його фрагментів.

Робота українских рятувальників на місці катастрофи українського боїнга в Тегерані Дуже боляче від цих кадрів, проте маємо розповісти і показати, що саме робили наші рятувальники на місці катастрофи українського боїнга в Тегерані. Пошуковою групою #ДСНС проводилися роботи по дослідженню уламків літака на відкритому майданчику. Уламки вивільнювалися від бруду та складалися по рядах. Окремо здійснювалося сортування та складування багажу і особистих речей, а також забезпечувалося освітлення місця проведення робіт. Крім того, експертною групою із залученням рятувальників на відкритому майданчику проводилися роботи по відтворенню корпусу літака з його фрагментів. Як це було - дивіться у відео. Опубліковано ДСНС України Понеділок, 13 січня 2020 р.

Також секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в коментарі "Радіо Свобода" розповів, що в Україну з Ірану повертається частина українських фахівців, які працювали на місці падіння літака.

"Частина тих фахівців, які вже там непотрібні, ідеться про наших рятувальників, які закінчили всі свої необхідні роботи, повертається в Україну. Вони перетнули кордон, ми робили все необхідне, щоб повернення було безпечним", - розповів Данілов.

Хоча до цього президент МАУ Євгеній Дихне у Facebook написав, що спеціалісти авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", які входили до складу міжвідомчої комісії з розслідування катастрофи українського літака Boeing 737-800, залишаться в Ірані.

Як писало РБК-Україна раніше, КВІР узяв на себе усю відповідальність за атаку на літак МАУ поблизу Тегерану.

Авіакатастрофа під Тегераном сталася рано вранці 8 січня 2020 року. Авіалайнер Boeing 737 авіакомпанії МАУ виконував міжнародний рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ, однак після зльоту зв'язок з ним перервався. Літак впав в 15 км від аеропорту вильоту, загинули всі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.