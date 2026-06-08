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Движение заблокировано: в Киеве из-за сильного ливня затопило проезжую часть

17:29 08.06.2026 Пн
3 мин
В Киеве до конца дня ожидаются грозы и сильный дождь
aimg Татьяна Веремеева
Движение заблокировано: в Киеве из-за сильного ливня затопило проезжую часть Фото: В Киеве затопило улицу Академика Кухаря (Getty Images)
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В Киеве из-за сильных осадков частично подтоплены некоторые дороги. Синоптики предупреждают о грозах и значительном дожде в столице до конца дня.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого и сообщение КГГА.

Главное:

  • Подтопление дорог: Из-за мощного ливня в Киеве затопило проезжую часть на улице Академика Кухаря. Движение транспорта на этом участке серьезно затруднено в обоих направлениях.
  • Штормовое предупреждение: Синоптики объявили І (желтый) уровень опасности. Грозы и сильные дожди продлятся в столице до конца суток 8 июня.
  • Меры безопасности: КГГА призывает киевлян не ходить возле рекламных щитов, ЛЭП и больших деревьев, а водителям категорически не рекомендуют парковать под ними автомобили.
  • Важные контакты: О подтоплении дорог следует сообщать Киевавтодор, о поваленных деревьях - Киевзеленстрой, а в случае опасности для жизни - звонить 101 или 103.

По словам Билошицкого, из-за значительных осадков подтопило проезжую часть на улице Академика Кухаря.

"В связи со значительными осадками произошло подтопление проезжей части на улице Академика Кухаря, движение транспорта затруднено в обоих направлениях", - сообщил он.

В патрульной полиции призвали водителей учитывать ситуацию при планировании маршрутов.

В Киеве объявили желтый уровень опасности

В Киевской городской государственной администрации сообщили, что до конца дня 8 июня в столице ожидаются грозы и значительный дождь. По данным Украинского гидрометцентра, в городе объявлен І уровень опасности (желтый).

Специалисты рекомендуют во время непогоды не находиться вблизи рекламных щитов, линий электропередач и больших деревьев. Также не стоит оставлять автомобили под деревьями или другими конструкциями, которые могут быть повреждены сильным ветром.

Куда обращаться в случае подтоплений или падения деревьев

В КГГА напомнили, что в случае подтопления проезжей части или тротуаров необходимо обращаться в диспетчерскую службу КК "Киевавтодор" по телефону (044) 284-74-19.

Если из-за непогоды упало дерево или сломались ветви, следует звонить в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой" по телефону (044) 272-40-18.

В случае угрозы жизни из-за падения деревьев или веток необходимо обращаться к спасателям по номеру 101 или в КАРС по телефону (044) 430-37-13.

При получении травм нужно немедленно вызвать скорую помощь по номеру 103. Также о неисправности светофоров или дорожных знаков можно сообщать в Центр организации дорожного движения по номеру 050-387-35-42.

Ранее РБК-Украина писало, какой будет погода 9 июня. Синоптики прогнозируют, что в Украине сохранится теплая, но дождливая погода, местами возможны грозы. На востоке и западе температура будет подниматься до +25...+29 градусов, а в большинстве областей составит +20...+24 градуса. В то же время украинцев предупреждают, что в конце недели в стране ожидается похолодание.

Также в УкрГМЦ рассказали, какую погоду украинцам стоит ожидать в июне 2026 года.

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