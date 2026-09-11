Летела "Бандероль" и дроны, почти 20 "прилетов": как ПВО отразила ночной удар РФ

Ночью против 11 сентября Россия атаковала Украину ракетой "Бандероль" и роем из 161 ударного дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины.

Чем атаковала Россия

Враг применил ракету S8000 "Бандероль", запущенную из Белгородской области РФ. Также по Украине летели 161 ударный дрон типа Shahed, в том числе реактивные, дроны "Гербера" и имитаторы "Пародия".

Цели летели сразу по нескольким направлениям:

Орел;

Курск;

Приморско-Ахтарск;

временно оккупированный Донецк;

Гвардейское на временно оккупированном полуострове Крым.

Как отражали налет

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, операторы беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны.

По предварительным данным, на 8 утра, противовоздушная оборона сбила или подавила 138 вражеских беспилотников - "шахедов", "Гербер" и дронов других типов.

Средства воздушного приступа попали сразу в 19 локациях. Еще в трех местах рухнули обломки сбитых целей.

Тем временем, в Днепровском районе Киева ночью вспыхнул пожар в 9-этажном жилом доме после удара вражеского дрона.