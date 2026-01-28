ua en ru
"УЗ" вводит экстренные ограничения из-за обстрелов: часть поездов отменят, возможны задержки

Украина, Среда 28 января 2026 16:50
UA EN RU
"УЗ" вводит экстренные ограничения из-за обстрелов: часть поездов отменят, возможны задержки Фото: "Укрзализныця" вводит новые ограничения движения и меры безопасности из-за ударов РФ (facebook.com.Ukrzaliznytsia)
Автор: Сергей Козачук

Из-за роста вражеских атак "Укрзализныця" вводит временные ограничения сообщений. Пассажиров предупреждают об изменениях маршрутов, возможных задержках и особом режиме движения в прифронтовых регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Укрзализныци" в сети Telegram.

В условиях растущих угроз обстрелов подвижного состава "Укрзализныця" вынуждена вводить дополнительные ограничения по безопасности.

Некоторые прямые сообщения временно ограничиваются, а вместо них организовываются стыковочные маршруты, в частности через пригородные электрички или автобусы, чтобы минимизировать риски для пассажиров и железнодорожников.

На отдельных участках, особенно в прифронтовых регионах Харьковщины, Сумщины, Запорожья и Херсонщины, вводится особый режим движения, из-за чего возможны внеплановые остановки и задержки поездов.

"Своевременность и скорость важны для нас, но безопасность превыше всего. Просим пассажиров закладывать дополнительное время на пересадки и планировать поездки с учетом возможных задержек", - отметили в компании.

Напомним, что пять человек погибли в результате атаки российских дронов на пассажирский поезд в Харьковской области. Изюмская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В то же время "Укрзализныця" сообщила о полной отмене ряда поездов и временных изменениях в графике движения пригородных маршрутов Харьковской области. Пассажиров просят внимательно следить за обновлениями и учитывать корректировки при планировании поездок.

