"УЗ" вводит экстренные ограничения из-за обстрелов: часть поездов отменят, возможны задержки

Из-за роста вражеских атак "Укрзализныця" вводит временные ограничения сообщений. Пассажиров предупреждают об изменениях маршрутов, возможных задержках и особом режиме движения в прифронтовых регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Укрзализныци" в сети Telegram.

В условиях растущих угроз обстрелов подвижного состава "Укрзализныця" вынуждена вводить дополнительные ограничения по безопасности.

Некоторые прямые сообщения временно ограничиваются, а вместо них организовываются стыковочные маршруты, в частности через пригородные электрички или автобусы, чтобы минимизировать риски для пассажиров и железнодорожников.

На отдельных участках, особенно в прифронтовых регионах Харьковщины, Сумщины, Запорожья и Херсонщины, вводится особый режим движения, из-за чего возможны внеплановые остановки и задержки поездов.

"Своевременность и скорость важны для нас, но безопасность превыше всего. Просим пассажиров закладывать дополнительное время на пересадки и планировать поездки с учетом возможных задержек", - отметили в компании.