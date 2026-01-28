"УЗ" вводит экстренные ограничения из-за обстрелов: часть поездов отменят, возможны задержки
Из-за роста вражеских атак "Укрзализныця" вводит временные ограничения сообщений. Пассажиров предупреждают об изменениях маршрутов, возможных задержках и особом режиме движения в прифронтовых регионах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Укрзализныци" в сети Telegram.
В условиях растущих угроз обстрелов подвижного состава "Укрзализныця" вынуждена вводить дополнительные ограничения по безопасности.
Некоторые прямые сообщения временно ограничиваются, а вместо них организовываются стыковочные маршруты, в частности через пригородные электрички или автобусы, чтобы минимизировать риски для пассажиров и железнодорожников.
На отдельных участках, особенно в прифронтовых регионах Харьковщины, Сумщины, Запорожья и Херсонщины, вводится особый режим движения, из-за чего возможны внеплановые остановки и задержки поездов.
"Своевременность и скорость важны для нас, но безопасность превыше всего. Просим пассажиров закладывать дополнительное время на пересадки и планировать поездки с учетом возможных задержек", - отметили в компании.
Напомним, что пять человек погибли в результате атаки российских дронов на пассажирский поезд в Харьковской области. Изюмская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
В то же время "Укрзализныця" сообщила о полной отмене ряда поездов и временных изменениях в графике движения пригородных маршрутов Харьковской области. Пассажиров просят внимательно следить за обновлениями и учитывать корректировки при планировании поездок.