Рубеж обороны удержали. Пограничники из минометов уничтожили 8 оккупантов возле Бахмута

Украинские военные продолжают оборонять Бахмут в Донецкой области, несмотря на тяжелую ситуацию возле города. Бойцам из минометов удалось нанести урон личному составу врага и уничтожить 8 россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной пограничной службы Украины.

"Со вчерашнего вечера и до самого утра российские штурмовики при поддержке артиллерии, реактивных систем залпового огня и с применением кассетных боеприпасов атаковали позиции наших защитников на окраине Бахмута", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для ликвидации атакующих пограничники применяли минометные расчеты и аэроразведку.

"А при непосредственном столкновении с противником - стрелковое оружие. В результате бойцы рубеж обороны удержали и уничтожили 8 оккупантов. Еще 23 ранены", - добавили в ГПСУ.