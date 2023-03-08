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Рубеж обороны удержали. Пограничники из минометов уничтожили 8 оккупантов возле Бахмута

Фото: Пограничники из минометов уничтожили 8 оккупантов в окрестностях Бахмута (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные продолжают оборонять Бахмут в Донецкой области, несмотря на тяжелую ситуацию возле города. Бойцам из минометов удалось нанести урон личному составу врага и уничтожить 8 россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной пограничной службы Украины.

"Со вчерашнего вечера и до самого утра российские штурмовики при поддержке артиллерии, реактивных систем залпового огня и с применением кассетных боеприпасов атаковали позиции наших защитников на окраине Бахмута", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для ликвидации атакующих пограничники применяли минометные расчеты и аэроразведку.

"А при непосредственном столкновении с противником - стрелковое оружие. В результате бойцы рубеж обороны удержали и уничтожили 8 оккупантов. Еще 23 ранены", - добавили в ГПСУ.

Напомним, что ЧВК "Вагнера" в Бахмуте теряет человеческий ресурс. У наемников также уменьшается поддержка русской артиллерии.

В НАТО не исключают возможное падение обороны Бахмута. И это может произойти в ближайшие дни.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский запустил официальный канал в Telegram. В первой публикации Сырский показал видео из Бахмута с наставлением.

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