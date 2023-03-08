Рубіж оборони втримали. Прикордонники з мінометів знищили 8 окупантів біля Бахмута

Українські військові продовжують обороняти Бахмут у Донецькій області попри тяжку ситуацію біля міста. Бійцям з мінометів вдалося завдати втрат особового складу ворога та знищити 8 росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної прикордонної служби України.

"З учорашнього вечора і до самого ранку російські штурмовики за підтримки артилерії, реактивних систем залпового вогню та із застосуванням касетних боєприпасів атакували позиції наших захисників на околиці Бахмута", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для ліквідації атакувальників прикордонники застосовували мінометні розрахунки та аеророзвідку.

"А при безпосередньому зіткненні з противником - стрілецьку зброю. В результаті бійці рубіж оборони втримали та знищили 8 окупантів. Ще 23 - поранено", - додали у ДПСУ.