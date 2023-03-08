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На Западе заявили, что "вагнеровцы" в Бахмуте теряют человеческий ресурс и поддержку артиллерии, - CNN

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Среда 08 марта 2023 15:41
На Западе заявили, что "вагнеровцы" в Бахмуте теряют человеческий ресурс и поддержку артиллерии, - CNN Фото: на Западе заявили, что "вагнеровцы" в Бахмуте теряют человеческий ресурс и поддержку артиллерии (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

ЧВК "Вагнера" в Бахмуте теряет человеческий ресурс. У наемников также уменьшается поддержка российской артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Отметим, что среди российских военных, который воюют в районе Бахмута, больше всего "вагнеровцев".

По словам западных официальных лиц, у владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина "не только заканчивается человеческий ресурс, а теперь у него также заканчивается поддержка российской артиллерии, чтобы компенсировать эти потери". Они также добавляют, что уровень смертности среди бойцов ЧВК "Вагнера" был значительно выше, чем в ВС РФ.

Официальные лица также заявили, что Бахмут "не имеет никакого оперативно-стратегического значения" ни для России, ни для Украины, но поездка президента Украины Владимира Зеленского в Бахмут в декабре политизировала это.

Они считают, что Россия "захватила территорию", но заявили, что эта территория "открытая местность - не городская или застроенная территория. И там не было рубежей украинской обороны".

При этом западные чиновники считают, что Украина все еще может вводить и выводить войска из Бахмута: "Это вполне может продолжаться еще месяц или украинцы могут решить уехать в течение недели. Они могли бы отойти, чтобы подготовить рубежи обороны, которые у них есть к западу от Бахмута".

"Раньше они показали, что они очень искусны в отходе, когда им это нужно или когда они чувствуют, что это нужно", - добавили чиновники.

Напомним, аналитики ISW отметили, что в битве за Бахмут ЧВК "Вагнера" потеряла наиболее эффективные подразделения.

Кроме того, президент Владимир Зеленский отметил, что окружение украинских военных в Бахмуте нельзя допустить. Он заявил, что оборона города позволяет украинской армии параллельно готовить контрнаступление.

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ЧВК Вагнера Бахмут
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