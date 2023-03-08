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Гнать врага до границы, или дальше. Сырский в Telegram показал видео из Бахмута с наставлением

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Среда 08 марта 2023 13:08
Гнать врага до границы, или дальше. Сырский в Telegram показал видео из Бахмута с наставлением Фото: командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский запустил официальный канал в Telegram. В первой публикации Сырский показал видео из Бахмута с наставлением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал Сырского.

"Цугцванг в шахматах - это ситуация, когда любой ход игрока ведет к ухудшению его положения. Делаем все, чтобы враг оказался в такой ситуации на этой войне. Силы обороны работают. Гордимся каждым воином и командиром", - написал Сырский.

Ранее в сети начали появляться фейки о якобы выводе украинских военных из Бахмута. Позже в ВСУ опровергли такие вбросы российской пропаганды.

При этом командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский посетил город 5 марта. По его словам, сейчас бои за город достигли высочайшего уровня напряжения.

Напомним, ранее стало известно, что во время заседания Ставки верховного главнокомандующего украинское военное командование высказалось за продолжение оборонной операции в Бахмуте.

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Бахмут Вооруженные силы Украины
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