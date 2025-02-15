Келлог объяснил роль спецпредставителя Уиткоффа в переговорах по Украине
Спецпредставитель президента США Кит Келлог в переговорах по Украине будет отвечать за контакты с Украиной и Европой. Спецпредставитель Стив Уиткофф - за контакты с РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Келлога на Украинском ланче по случаю Мюнхенской конференции по безопасности.
Он пояснил, что со стороны США есть одновременно два направления для работы - контакты с Украиной и Россией. По двум направлениям будут работать отдельные переговорщики.
"У нас представитель Уиткофф задействован, потому что отвечает за российское направление. Я отвечаю - за украинское и европейское. Мы это делаем для скорости, потому что вопрос - когда это закончится. Я живу по времени Трампа - он просит сегодня, а завтра спрашивает, почему еще не сделано", - сказал Келлог.
Напомним, что на этой неделе спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Москву. Он забрал заключенного в России учителя Марка Фогеля, которого приговорили к 14 годам колонии за якобы контрабанду наркотиков.
США в свою очередь вернули России киберпреступника Александра Винника.
Президент США Дональд Трамп заявил, что освобождение Фогеля может быть "начало отношений", которые положат конец войне в Украине.
Переговорщики со стороны РФ
На днях издания Bloomberg и CNN сообщили, что в России определились с группой для переговоров с США по Украине. В нее вошли трое так называемых "тяжеловесов".
По информации СМИ, в состав переговорной группы РФ входят Юрий Ушаков, главный советник по внешней политике в Кремле, Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки РФ, и финансист Кирилл Дмитриев. По данным журналистов, последний может сыграть ключевую роль как неофициальный "бэк-канал" с переговорщиками Трампа.
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