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Трамп ожидает возобновления бомбардировок Ирана после выборов, - WSJ

05:17 26.09.2026 Сб
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Трамп ожидает возобновления бомбардировок Ирана после выборов, - WSJ Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Президент США Дональд Трамп заявил своему окружению, что ожидает возобновления бомбардировок Ирана после промежуточных выборов в ноябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По словам американских чиновников, Трамп отклонил предложение Ирана о семидневном прекращении огня. Это предложение предусматривало возобновления Ормузского пролива и ядерных переговоров в обмен на снятие Штатами блокады иранских портов.

В то же время Трамп открыто заявляет, что Иран умоляет о сделке после выборов, которая бы ликвидировала ядерную программу страны. Однако в частном порядке он скептически относится к тому, ч о Иран удовлетворит его требования, и заявил своим помощникам, что считает возобновление бомбардировок весьма вероятным сценарием.

При этом источники говорят, что сегодняшние взгляды президента США могут измениться по мере затягивания войны в ближайшие недели и могут зависеть от результатов промежуточных выборов в Конгресс.

Масштаб ударов, которые планирует нанести Трамп, определить не удалось. Но по словам собеседников, он неохотно возобновляет крупные боевые действия, отчасти потому, что США хотят сохранить истощающиеся запасы боеприпасов для других непредвиденных обстоятельств.

Что еще важно знать

Напомним, почти неделю назад Дональд Трамп заявил, что в скором времени в войне между США и Ираном на Ближнем Востоке произойдут "грандиозные события". Он не исключил, что может встретиться с иранским президентом Масудом Пезешкианом.

Также мы писали, что 25 сентября цены на нефть снизились после резкого роста в преддверии того, что есть перспектива перемирия между США и Ираном.

Ранее СМИ писали, что война США и Ирана привела к дефициту танкеров для перевозки нефти. Кроме того, на фоне изменения маршрутов судоходства стоимость фрахта супертанкеров достигла исторического максимума.

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