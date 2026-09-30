Переговоры США и Ирана провалились, так как ни одна из сторон не идет на уступки, - Axios

Попытки посредников Катара добиться на этой неделе дипломатического прорыва между США и Ираном практически не увенчались успехом. Причиной стало то, что ни одна из сторон не желает уступать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

Что известно о переговорах

В понедельник катарский посредник Али аль-Тавади встретился в Нью-Йорке с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи и его командой. Их встреча длилась несколько часов. По словам источника, знакомого с ситуацией, они обсуждали двухстраничное компромиссное предложение Катара.

Согласно двум другим собеседникам, план Катара был направлен на удовлетворение как требованию Ирана о снятии военно-морской блокады со стороны США, так и требованию США о предоставлении ядерных уступок со стороны Ирана.

Уже вечером того же понедельника аль-Тавади провел переговоры в Вашингтоне с посланником Трампа Джаредом Кушнером и другими американскими официальными лицами. Вице-президент Вэнс также присутствовал на небольшой части встречи.

В этот день утром Белый дом надеялся на прогресс. Американские официальные лица проинформировали ряд СМИ, включая Axios, о том, что переговоры были "позитивными и конструктивными" и что Иран "продемонстрировал гибкость в ядерных вопросах".

Чиновники даже заявили, что Трамп готов ослабить санкции против Ирана и разморозить средства в обмен на конкретные шаги по сокращению его ядерной программы.

Однако спустя несколько часов, когда катарские чиновники еще находились в Белом доме, Трамп опубликовал в соцсетях пост о том, что он ничего не предлагал Ирану.

По итогу один из источников сообщил, что в понедельник в переговорах существенного прогресса не было.

"Ситуация зашла в тупик. Иранцы требуют того, на что США не могут согласиться, а США считают, что побеждают, поэтому нет необходимости в компромиссе", - сказал он.

Другие региональные посредники, включая Пакистан и Египет, призвали Иран согласиться на ядерные уступки. Однако иранцы заявили, что рассмотрят этот вопрос только после того, как США согласятся вернуться к июньскому меморандуму о взаимопонимании, сообщил другой источник, знакомый с ситуацией.

Что будет дальше

Как пишет Axios, тупиковая ситуация укрепляет убеждение обеих сторон в том, что возобновление военного конфликта становится все более вероятным.

Американские чиновники считают, что президент Трамп может отдать приказ о возобновлении крупных боевых действий после промежуточных выборов.

При этом два источника рассказали, что катарские чиновники продолжат попытки, хотя все больше разочаровываются в обеих сторонах конфликта.