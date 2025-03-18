Рубио о США в урегулировании конфликта: мы ближе к миру, чем две недели назад

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп является лидером, который имеет реальный шанс завершить войну в Украине. Он подчеркнул, что ситуация стала ближе к решению.
Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью радио Fox News, которое опубликовала пресс-служба Госдепа, сообщает РБК-Украина.
Марко Рубио заявил, что, несмотря на отсутствие конкретных шагов к миру, ситуация на фронте стала несколько ближе к решению.
Рубио подчеркнул, что, хотя война длится уже три года, некоторые усилия, в частности со стороны президента США Дональда Трампа, могут стать ключом к завершению конфликта.
"Я думаю, что есть над чем работать, но мы ближе, чем мы были две недели назад или ближе, чем мы были шесть месяцев назад.", - отметил Рубио.
В частности, он подчеркнул важность прошлой недели, когда во время встречи в Саудовской Аравии Украина пообещала временное прекращение огня, чтобы начать переговоры о мире. Однако для окончательного достижения стабильного мира необходимо получить похожие обязательства и от России.
"Но я считаю, что президенту Трампу нужно аплодировать за попытку найти мир. И посмотрите, он единственный лидер в мире сейчас, который может это сделать. Китайцы этого не могут. Европейцы этого не могут", - подчеркнул Рубио.
Госсекретарь также рассказал, что посол США Стив Уиткофф встречался с российским диктатором Владимиром Путиным, и что эта встреча принесла определенные результаты.
Теперь ожидается, что президент США проведет новый разговор с Путиным, после чего появятся дополнительные детали о возможности мирного урегулирования.
Несмотря на то, что пока не удалось достичь конкретных договоренностей, Рубио выразил оптимизм относительно возможности мирного процесса, отметив, что нынешние шаги дают надежду на успешный результат в будущем.
Напомним, что Украина приняла предложение США прекратить огонь с Россией на 30 дней. Уже 13 марта, американские чиновники начали обсуждение этого вопроса с российской стороной. Однако Москва пока не дала окончательного ответа.
Стоит отметить, что США уже пригрозили ввести жесткие санкции против России, если она не захочет прекращать войну.
Заметим, накануне Трамп рассказал, что проведет переговоры с Путиным 18 марта утром по времени Вашингтона (учитывая разницу во времени, это вероятно будет днем среды по киевскому времени). А в разговоре с журналистами Трамп заявил, что Россия "согласится" на 30-дневное перемирие с Украиной.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.