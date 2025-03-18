Рубио о США в урегулировании конфликта: мы ближе к миру, чем две недели назад

Марко Рубио заявил, что, несмотря на отсутствие конкретных шагов к миру, ситуация на фронте стала несколько ближе к решению.

Рубио подчеркнул, что, хотя война длится уже три года, некоторые усилия, в частности со стороны президента США Дональда Трампа, могут стать ключом к завершению конфликта.

"Я думаю, что есть над чем работать, но мы ближе, чем мы были две недели назад или ближе, чем мы были шесть месяцев назад.", - отметил Рубио.

В частности, он подчеркнул важность прошлой недели, когда во время встречи в Саудовской Аравии Украина пообещала временное прекращение огня, чтобы начать переговоры о мире. Однако для окончательного достижения стабильного мира необходимо получить похожие обязательства и от России.

"Но я считаю, что президенту Трампу нужно аплодировать за попытку найти мир. И посмотрите, он единственный лидер в мире сейчас, который может это сделать. Китайцы этого не могут. Европейцы этого не могут", - подчеркнул Рубио.

Госсекретарь также рассказал, что посол США Стив Уиткофф встречался с российским диктатором Владимиром Путиным, и что эта встреча принесла определенные результаты.

Теперь ожидается, что президент США проведет новый разговор с Путиным, после чего появятся дополнительные детали о возможности мирного урегулирования.

Несмотря на то, что пока не удалось достичь конкретных договоренностей, Рубио выразил оптимизм относительно возможности мирного процесса, отметив, что нынешние шаги дают надежду на успешный результат в будущем.