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Трамп уточнил, когда именно поговорит с Путиным

Понедельник 17 марта 2025 22:32
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Трамп уточнил, когда именно поговорит с Путиным Фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп заявил, что он проведет переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным уже завтра, 18 марта, утром по времени Вашингтона.

Как передает РБК-Украина, об этом Трамп сообщил во время общения с журналистами.

По словам президента США, он проведет переговоры с Путиным, чтобы "спасти украинских солдат", которые якобы "попали в серьезную беду".

"По сути, они попали в плен. Они окружены российскими солдатами (эту информацию уже несколько раз опровергала Украина - ред.). Так что в рамках одной пресс-конференции я рассказываю вам много разных вещей, но это очень важно. Они окружены российскими солдатами. И я считаю, что если бы не я. Их бы здесь больше не было. Я смог заставить их ничего не делать в данный момент", - добавил он.

Трамп отметил, что в Украине и России сложилась "плохая ситуация".

"То, что происходит в Украине, не очень хорошо, но мы посмотрим, сможем ли мы выработать мирное соглашение, прекращение огня и мир. И я думаю, что мы сможем это сделать. Я поговорю с президентом Путиным завтра утром", - рассказал он.

Стоит заметить, что утром принято считать время до 12:00. Учитывая разницу во времени, 12:00 в Вашингтоне это 18:00 по киевскому времени.

Переговоры Трампа и Путина

Напомним, президент США Дональд Трамп уже заявлял о том, что он проведет переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным завтра, 18 марта.

При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что главной темой станет урегулирование войны России против Украины.

Более детально о предстоящих переговорах Трампа с Путиным - в материале РБК-Украина.

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