Рубио: США планируют обсудить с Россией замороженные активы после прекращения огня

Соединенные Штаты Америки планируют обсудить с Россией вопрос замороженных активов. Это возможно после прекращения огня между РФ и Украиной.

По словам Рубио, первым шагом в "перезагрузке" отношений с Россией является восстановление работы посольств.

"Наше посольство в Москве сейчас едва функционирует. У нас там работают замечательные люди, но они не могут работать, потому что россияне сделали жизнь ужасной, так что мы должны это исправить. Я напоминаю всем, что в разгар холодной войны, в самые тяжелые ее дни, Советский Союз и Соединенные Штаты все еще поддерживали отношения", - отметил госсекретарь.

При этом Рубио добавил, что вторым шагом будет диалог с россиянами.

"Мы должны пригласить их и сказать: "Хорошо, ребята, вы серьезно настроены на то, чтобы покончить с конфликтом? Давайте сядем и поговорим об этом", - добавил глава Госдепа.

При этом уже третьим шагом будет понимание того, какими будут отношения США и России в 21-м веке. Рубио считает, что возможности для совместной работы двух стран уже есть.

"Очевидно, это повлечет за собой разговор не только о российских активах, которые были конфискованы европейцами или США, но и об американских компаниях, которые пострадали… Все это невозможно, и мы не можем даже говорить об этих вещах или исправлять их, пока не приведем эту войну хотя бы к какому-то прочному прекращению огня и, надеюсь, к окончательному завершению", - уточнил он.