ua en ru
Вт, 25 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Боятся потерять "рычаг влияния". Politico назвало страны, которые против передачи Украине активов РФ

Вторник 25 февраля 2025 11:20
UA EN RU
Боятся потерять "рычаг влияния". Politico назвало страны, которые против передачи Украине активов РФ Фото: Politico назвало страны, которые против передачи Украине активов РФ (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Ряд стран Европейского союза (ЕС) и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступают против передачи Украине замороженных активов Российской Федерации (РФ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как сообщает Politico, европейские страны могут арестовать российские активы из-за того, что остаются в стороне от переговоров Соединенных Штатов Америки (США) и России. Это позволит им обеспечить себе место в диалоге.

Между тем страны Балтии, а также Северной Европы считают, что средства необходимо немедленно передать Украине. Эту позицию также поддерживают:

  • Польша;
  • Чехия;
  • главный дипломат ЕС Кая Каллас.

Среди стран, которые выступают против передачи активов Украине:

  • Франция;
  • Германия;
  • Италия;
  • Испания;
  • президент Еврокомиссии.

Те, кто выступают против опасаются, что конфискация активы может напугать международных инвесторов, а также лишить ЕС наибольшего преимущества в мирных переговорах.

"Если бы вы разморозили (активы, - ред.) и отдали Украине, у вас их больше нет, и вы не можете использовать их как разменную монету", - заявил один из дипломатов ЕС из последнего лагеря.

Politico добавляет, что вчера, 24 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом заявил, что западные союзники могут законно использовать доходы от активов во время войны. В то же время он настаивал на том, что конфискация является якобы незаконной.

Замороженные активы России

В конце декабря глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрей Сибига призвал партнеров перейти от замораживания активов РФ к их конфискации и отметил, что средства нужно направлять на поддержку Украины.

Между тем Reuters сообщает, что Россия может согласиться передать часть своих активов на восстановление Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Российская Федерация Война в Украине
NEWS
За минувшие сутки россияне потеряли на фронте 1300 солдат и 2 системы ПВО, - Генштаб
За минувшие сутки россияне потеряли на фронте 1300 солдат и 2 системы ПВО, - Генштаб
DAILY
Офицер ГУР "Шаман": Подготовку к вторжению России мы начали еще в 2021 году
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Офицер ГУР "Шаман": Подготовку к вторжению России мы начали еще в 2021 году