Боятся потерять "рычаг влияния". Politico назвало страны, которые против передачи Украине активов РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Как сообщает Politico, европейские страны могут арестовать российские активы из-за того, что остаются в стороне от переговоров Соединенных Штатов Америки (США) и России. Это позволит им обеспечить себе место в диалоге.

Между тем страны Балтии, а также Северной Европы считают, что средства необходимо немедленно передать Украине. Эту позицию также поддерживают:

Польша;

Чехия;

главный дипломат ЕС Кая Каллас.

Среди стран, которые выступают против передачи активов Украине:

Франция;

Германия;

Италия;

Испания;

президент Еврокомиссии.

Те, кто выступают против опасаются, что конфискация активы может напугать международных инвесторов, а также лишить ЕС наибольшего преимущества в мирных переговорах.

"Если бы вы разморозили (активы, - ред.) и отдали Украине, у вас их больше нет, и вы не можете использовать их как разменную монету", - заявил один из дипломатов ЕС из последнего лагеря.