Рубіо: США планують обговорити з Росією заморожені активи після припинення вогню
Сполучені Штати Америки планують обговорити з Росією питання заморожених активів. Це можливо після припинення вогню між РФ і Україною.
Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю Breitbart News заявив держсекретар США Марко Рубіо.
За словами Рубіо, першим кроком у "перезавантаженні" відносин із Росією є відновлення роботи посольств.
"Наше посольство в Москві зараз ледь функціонує. У нас там працюють чудові люди, але вони не можуть працювати, тому що росіяни зробили життя жахливим, тож ми маємо це виправити. Я нагадую всім, що в розпал холодної війни, у найважчі її дні, Радянський Союз і Сполучені Штати все ще підтримували стосунки", - зазначив держсекретар.
При цьому Рубіо додав, що другим кроком буде діалог із росіянами.
"Ми повинні запросити їх і сказати: "Добре, хлопці, ви серйозно налаштовані на те, щоб покінчити з конфліктом? Давайте сядемо і поговоримо про це", - додав глава Держдепу.
При цьому вже третім кроком буде розуміння того, якими будуть відносини США і Росії в 21-му столітті. Рубіо вважає, що можливості для спільної роботи двох країн уже є.
"Очевидно, це потягне за собою розмову не тільки про російські активи, які були конфісковані європейцями або США, а й про американські компанії, які постраждали... Усе це неможливо, і ми не можемо навіть говорити про ці речі або виправляти їх, поки не приведемо цю війну хоча б до якогось міцного припинення вогню і, сподіваюся, до остаточного завершення", - уточнив він.
Заморожені активи Росії
Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну країни Заходу заморозили активи країни-агресора. Загалом вони становлять близько 300 млрд доларів.
Поки що такі активи не поспішають конфіскувати на користь України. За даними Politico, проти такого кроку виступають Франція, Італія, Німеччина та Іспанія.
При цьому нещодавно Reuters писало, що Росія може погодитися віддати частину своїх активів на відновлення України в рамках мирної угоди.
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