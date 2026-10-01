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Путин назвал "бессмысленным" предложение о взаимном прекращении ударов с Украиной

19:58 01.10.2026 Чт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Путин назвал "бессмысленным" предложение о взаимном прекращении ударов с Украиной Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
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Предложение о взаимном прекращении ударов между Украиной и Россией является "бессмысленным".

Об этом на форуме "Валдай" заявил российский диктатор Владимир Путин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Глава Кремля назвал "бессмысленным" текущее предложение о взаимном прекращении ударов с Украиной.

Кроме того, Путин ответил "нет" на предложение согласиться на такое перемирие.

Напомним, российский диктатор заявил, что продолжение международных конфликтов в ближайшее время возможно.

Он также переложил свою вину за войны на страны Запада, которые, по его словам, имеют "непропорционально большое влияние" на ООН, что приводит к дисбалансу.

Кроме того, Путин цинично заявил, что это не Россия начала воевать, а "начали воевать с ней, поощряя национализм в Украине". Диктатор также нафантазировал, что оккупанты якобы никогда не нарушали правила ведения войны.

Отметим, диктатор заявил, что письма в НАТО "являются не запугиванием, а ответом на попытки запугать Россию". В то же время он отметил, что в случае прямого нападения на Калининград страна-агрессор задействует все имеющиеся виды вооружения.

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