Путин назвал "бессмысленным" предложение о взаимном прекращении ударов с Украиной

Предложение о взаимном прекращении ударов между Украиной и Россией является "бессмысленным".

Об этом на форуме "Валдай" заявил российский диктатор Владимир Путин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

Глава Кремля назвал "бессмысленным" текущее предложение о взаимном прекращении ударов с Украиной.

Кроме того, Путин ответил "нет" на предложение согласиться на такое перемирие.

Напомним, российский диктатор заявил, что продолжение международных конфликтов в ближайшее время возможно.

Он также переложил свою вину за войны на страны Запада, которые, по его словам, имеют "непропорционально большое влияние" на ООН, что приводит к дисбалансу.

Кроме того, Путин цинично заявил, что это не Россия начала воевать, а "начали воевать с ней, поощряя национализм в Украине". Диктатор также нафантазировал, что оккупанты якобы никогда не нарушали правила ведения войны.