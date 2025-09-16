RU

Рубио о санкциях США против РФ: есть понимание, что ввести, но решение за Трампом

Фото: государственный секретарь Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Соединенные Штаты понимают, какие санкции следует ввести против России, но окончательное решение будет принимать президент Дональд Трамп.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью чиновника телеканалу Fox News.

"Мы полностью осознаем, какие санкции можем применить, и в определенный момент президент может принять решение сделать это", - сказал Рубио, отвечая на вопрос, сколько времени нужно Трампу для введения ограничений.

По словам госсекретаря, решение о санкциях будет за президентом и "он не будет ходить вокруг да около и не будет объявлять с притворством временные рамки".

В то же время, госсекретарь США напомнил о том, что президент Трамп ожидает аналогичного решения от Европы.

"В Европе до сих пор есть страны, покупающие российские товары, в частности российскую нефть. И президент призвал наших европейских партнеров, чтобы они сами вводили те санкции, которые просят ввести нас", - сказал Рубио.

Госсекретарь также отрицает, что встреча на Аляске подбодрила Путина, после чего он начал агрессивнее обстреливать Украину и атаковал дронами территорию Польши.

