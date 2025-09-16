Рубіо про санкції США проти РФ: є розуміння, що ввести, але рішення за Трампом

Сполучені Штати розуміють, які санкції слід запровадити проти Росії, але остаточне рішення буде ухвалювати президент Дональд Трамп.
Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю чиновника телеканалу Fox News.
"Ми повністю усвідомлюємо, які санкції можемо застосувати, і в певний момент президент може ухвалити рішення зробити це", - сказав Рубіо, відповідаючи на питання, скільки часу потрібно Трампу для введення обмежень.
За словами держсекретаря, рішення про санкції буде за президентом і "він не буде ходити навколо та не буде оголошувати зі вдаваністю часові рамки".
Водночас, держсекретар США нагадав про те, що президент Трамп очікує аналогічного рішення від Європи.
"В Європі досі є країни, що купують російські товари, зокрема російську нафту. І президент закликав наших європейських партнерів, щоб вони самі запроваджували ті санкції, які просять ввести нас", - сказав Рубіо.
Держсекретар також заперечив, що зустріч на Алясці підбадьорила Путіна, після чого він почав агресивніше обстрілювати Україну та атакував дронами територію Польщі.
Нагадаємо, днями Трамп заявив, що його терпіння щодо Росії закінчується дуже швидко.
Президент готовий запровадити потужні санкції проти Росії.
Однак зазначив, що це станеться лише після того, як це зроблять його союзники по НАТО.