Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Рубіо про санкції США проти РФ: є розуміння, що ввести, але рішення за Трампом

Фото: державний секретар Марко Рубіо (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Сполучені Штати розуміють, які санкції слід запровадити проти Росії, але остаточне рішення буде ухвалювати президент Дональд Трамп.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю чиновника телеканалу Fox News.

"Ми повністю усвідомлюємо, які санкції можемо застосувати, і в певний момент президент може ухвалити рішення зробити це", - сказав Рубіо, відповідаючи на питання, скільки часу потрібно Трампу для введення обмежень.

За словами держсекретаря, рішення про санкції буде за президентом і "він не буде ходити навколо та не буде оголошувати зі вдаваністю часові рамки".

Водночас, держсекретар США нагадав про те, що президент Трамп очікує аналогічного рішення від Європи.

"В Європі досі є країни, що купують російські товари, зокрема російську нафту. І президент закликав наших європейських партнерів, щоб вони самі запроваджували ті санкції, які просять ввести нас", - сказав Рубіо.

Держсекретар також заперечив, що зустріч на Алясці підбадьорила Путіна, після чого він почав агресивніше обстрілювати Україну та атакував дронами територію Польщі.

