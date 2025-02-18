Рубио рассказал о следующем шаге США в переговорах по завершению войны в Украине

Следующий шаг США в переговорах по завершению войны России против Украины будет состоять из трех компонентов. В частности, нужно собрать команду высокого уровня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственного секретаря США Марко Рубио во время брифинга.
"Следующий шаг многосложный. Первая часть - это работать в специальных командах, чтобы наша дипмиссия работала", - сказал Рубио.
По его словам, нужны серьезные дипмиссии, чтобы продолжать коммуникацию.
"Второй компонент - это команда высокого уровня, включающая экспертов по этим темам, они должны работать с экспертами с другой стороны и обсудить параметры, как должен выглядеть конец этой войны. И это будут консультации, также разговоры с Украиной, партнерами", - отметил госсекретарь США.
В то же время он подчеркнул, что российская сторона будет незаменимой в этом процессе.
"Третий компонент заключается в том, что вместе с этими двумя сторонами надо идентифицировать возможности по поводу того, можем ли мы довести этот конфликт до допустимого конца. И наши имеющиеся возможности - это наши партнеры, общие интересы и экономические факторы. Что будет лучше для мира и что сможет улучшить наши отношения с этими важными странами. И это будет в сочетании с другими компонентами", - добавил Рубио.
Госсекретарь отметил, что дипломатически надеется двигаться довольно быстро и второй компонент будет тяжелым.
"Это вопрос Украины, и важно, чтобы третий компонент вообще работал, что будет нашей возможностью работать по поводу других геополитических вопросов, а также уникальных исторических и экономических партнерств, - добавил он.
Напомним, сегодня, 18 февраля, в Саудовской Аравии состоялась встреча между американскими и российскими чиновниками.
По словам представительницы Госдепа США Тэмми Брюс, во время встречи две стороны договорились назначить команды для работы над "прекращением конфликта в Украине таким образом, чтобы это было приемлемым для всех сторон".
При этом еще вчера, 17 февраля, президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что Украина не будет признавать результаты такой встречи, поскольку там вопрос завершения войны обсуждали без украинской стороны.
Также, как сообщают американские СМИ, США и Россия разработали мирный план для Украины. Он включает проведение новых выборов как ключевой этап урегулирования конфликта.
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