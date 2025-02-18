Рубіо розповів про наступний крок США у переговорах щодо завершення війни в Україні

"Наступний крок багатоскладовий. Перша частина - це працювати в спеціальних командах, щоб наша дипмісія працювала", - сказав Рубіо.

За його словами, потрібні серйозні дипмісії, щоб продовжувати комунікацію.

"Другий компонент - це команда високого рівня, що включає експертів з цих тем, вони мають працювати з експертами з іншої сторони та обговорити параметри, як має виглядати кінець цієї війни. І це будуть консультації, також розмови з Україною, партнерами", - зазначив держсекретар США.

Водночас він наголосив, що російська сторона буде незамінною у цьому процесі.

"Третій компонент полягає в тому, що разом з цими двома сторонами треба ідентифікувати можливості з приводу того, чи ми можемо довести цей конфлікт до допустимого кінця. І наші наявні можливості - це наші партнери, спільні інтереси та економічні фактори. Що буде краще для світу і що зможе покращити наші стосунки з цими важливими країнами. І це буде у поєднанні з іншими компонентами", - додав Рубіо.

Держсекретар зазначив, що дипломатично сподівається рухатися доволі швидко і другий компонент буде важким.

"Це питання України, і важливо, щоб третій компонент взагалі працював, що буде нашою можливістю працювати з приводу інших геополітичних питань, а також унікальних історичних та екомічних партнерств, - додав він.