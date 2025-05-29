Рубио в разговоре с Лавровым призвал РФ к "добросовестному" диалогу с Украиной

Государственный секретарь США Марко Рубио обсудил Украину с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Он призвал РФ к "добросовестному" диалогу с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепа США.
Как отметили в США, Рубио приветствовал масштабный обмен пленными между Россией и Украиной в формате "1000 на 1000", который состоялся в минувшие выходные.
Также Рубио во время разговора с Лавровым призвал Москву к диалогу с Украиной для прекращения войны.
"Секретарь повторил призывы президента Трампа к конструктивному, добросовестному диалогу с Украиной как единственному пути к прекращению этой войны", - говорится в сообщении.
Напомним, накануне вечером российский МИД сообщил о разговоре Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. По сообщениям россиян, Лавров рассказал Рубио о подготовке конкретных предложений к очередному раунду прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле.
В Стамбуле 16 мая состоялись первые за три года прямые переговоры Украины и РФ. Встреча делегаций состоялась при посредничестве Турции.
Перед переговорами Россия выступила против посредничества США и требовала, чтобы американские представители не участвовали во встрече. Украине и РФ не удалось достичь договоренности о прекращении огня, но стороны договорились о большом обмене пленными "1000 на 1000".
Также стоит отметить, что после возвращения Дональда Трампа на пост президента США с российской стороной взаимодействовал спецпредставитель Стив Уиткофф. Он несколько раз летал на переговоры в Россию и встречался с диктатором Владимиром Путиным.
Ранее СМИ писали, что США, Европа и Украина разработали "список условий" из 22 пунктов для прекращения войны. Уиткофф должен был передать его Путину. Но, как сообщило Financial Times, Путин отказался обсуждать этот мирный план, поэтому Уиткофф отменил визит к диктатору.
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