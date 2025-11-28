Рубио проигнорирует встречу НАТО в ключевой для Украины момент, - Reuters

Вместо Рубио США на встрече будет представлять заместитель госсекретаря Кристофер Ландау. Причины возможного отсутствия Рубио пока неизвестны, и планы могут измениться.

Событие происходит на фоне напряженных переговоров относительно мирного плана президента Дональда Трампа по Украине. Некоторые европейские дипломаты выражают беспокойство, что их позиции могут быть не учтены в этом процессе.

Встреча министров НАТО обычно происходит дважды в год, и редко когда госсекретарь США пропускает ее.

"Министр Рубио уже посетил десятки встреч с союзниками по НАТО, и было бы абсолютно непрактично ожидать его присутствия на каждой встрече", - заявил представитель Госдепартамента.

В то же время украинские и европейские представители опасаются, что отсутствие Рубио может ослабить влияние США в критический момент, когда обсуждаются мирные переговоры с Россией.

Подобное отсутствие госсекретаря США на встречах НАТО случается редко. Последний раз подобный случай был в 2017 году с Рексом Тиллерсоном. Сейчас на фоне напряженных переговоров по Украине союзники особенно внимательно следят за присутствием Вашингтона.