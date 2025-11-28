Рубио проигнорирует встречу НАТО в ключевой для Украины момент, - Reuters

Государственный секретарь США Марко Рубио может проигнорировать встречу министров иностранных дел НАТО в Брюсселе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Вместо Рубио США на встрече будет представлять заместитель госсекретаря Кристофер Ландау. Причины возможного отсутствия Рубио пока неизвестны, и планы могут измениться.
Событие происходит на фоне напряженных переговоров относительно мирного плана президента Дональда Трампа по Украине. Некоторые европейские дипломаты выражают беспокойство, что их позиции могут быть не учтены в этом процессе.
Встреча министров НАТО обычно происходит дважды в год, и редко когда госсекретарь США пропускает ее.
"Министр Рубио уже посетил десятки встреч с союзниками по НАТО, и было бы абсолютно непрактично ожидать его присутствия на каждой встрече", - заявил представитель Госдепартамента.
В то же время украинские и европейские представители опасаются, что отсутствие Рубио может ослабить влияние США в критический момент, когда обсуждаются мирные переговоры с Россией.
Подобное отсутствие госсекретаря США на встречах НАТО случается редко. Последний раз подобный случай был в 2017 году с Рексом Тиллерсоном. Сейчас на фоне напряженных переговоров по Украине союзники особенно внимательно следят за присутствием Вашингтона.
Напомним, что чиновники США давят на украинскую сторону, если не будет подписано мирное соглашение.
Соединенные Штаты прежде всего хотят заключить мирное соглашение, прежде чем согласиться на какие-либо гарантии безопасности для Украины.
Также Марко Рубио заявил, что по итогам переговоров с Украиной в Женеве в американский мирный план вносят изменения.