UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Рубіо проігнорує зустріч НАТО у ключовий для України момент, - Reuters

Фото: держсекретар США Марко Рубіо (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Державний секретар США Марко Рубіо може проігнорувати зустріч міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Замість Рубіо США на зустрічі представлятиме заступник держсекретаря Крістофер Ландау. Причини можливої відсутності Рубіо поки що невідомі, і плани можуть змінитися. 

Подія відбувається на тлі напружених переговорів щодо мирного плану президента Дональда Трампа щодо України. Деякі європейські дипломати висловлюють занепокоєння, що їхні позиції можуть бути не враховані у цьому процесі.

Зустріч міністрів НАТО зазвичай відбувається двічі на рік, і рідко коли держсекретар США пропускає її.

"Міністр Рубіо вже відвідав десятки зустрічей із союзниками по НАТО, і було б абсолютно непрактично очікувати його присутності на кожній зустріч", - заявив речник Держдепартаменту.

Водночас українські та європейські представники побоюються, що відсутність Рубіо може послабити вплив США у критичний момент, коли обговорюються мирні переговори з Росією.

Подібна відсутність держсекретаря США на зустрічах НАТО трапляється рідко. Востаннє подібний випадок був у 2017 році з Рексом Тіллерсоном. Зараз на тлі напружених переговорів щодо України союзники особливо уважно слідкують за присутністю Вашингтона.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОМарко Рубіо