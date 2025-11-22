ua en ru
США пригрозили "значительно худшими условиями", если Украина не подпишет мирное соглашение, - СМИ

Суббота 22 ноября 2025 14:51
США пригрозили "значительно худшими условиями", если Украина не подпишет мирное соглашение, - СМИ Фото: министр армии США Дэн Дрисколл (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Американские чиновники предупредили союзников по НАТО, что будут оказывать давление на президента Владимира Зеленского, чтобы он подписал мирное соглашение с Россией в ближайшие дни. Иначе Украина столкнется со "значительно худшими условиями".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В пятницу вечером, 21 ноября, министр армии США Дэн Дрисколл провел брифинг для послов стран НАТО в Киеве после переговоров с Зеленским и звонка из Белого дома.

"Ни одно соглашение не является идеальным, но его нужно заключить как можно скорее", - сказал он.

По данным источника издания, который присутствовал во время встречи, настроение в комнате было "мрачным". Несколько европейских послов поставили под сомнение содержание соглашения и то, как США вели переговоры с Россией, не информируя союзников.

"Это была ужасная встреча. Опять спор вроде "у вас нет карт", - рассказал собеседник, имея в виду заявление президента США Дональда Трампа о том, что у Зеленского нет карт, во время спорной встречи в Белом доме еще в феврале.

Дрисколл, которого недавно Трамп назначил спецпредставителем по Украине, отказался вдаваться в подробности относительно того, соответствует ли предложенный мирный план из 28 пунктов, опубликованному в сети.

"Некоторые вещи имеют значение, некоторые - лишь показуха, и мы больше всего сосредоточились на том, что имеет значение. Президент Трамп хочет мира сейчас. Чем больше поваров на кухне, тем труднее с этим справиться", - сказал он.

Джули Дэвис, временная поверенная в делах США в Украине, также присутствовала на встрече и сообщила другим дипломатам, что хотя условия соглашения являются суровыми для Украины, у нее нет другого выбора, кроме как согласиться с ними или столкнуться с худшими в будущем.

"Соглашение от этого не станет лучше, оно станет хуже", - сказала она.

Мирный план США

Напомним, чиновники США и России разработали мирный план по завершению войны России против Украины. Он состоит из 28 пунктов.

План сразу же столкнулся с жесткой критикой со стороны Украины и Европы.

В частности, план предусматривает передачу России части территорий Донбасса в обмен на предоставление Украине и ЕС долгосрочных гарантий безопасности, сокращение украинской армии, отказ от дальнобойного вооружения и др.

США давят на Украину, чтобы она согласилась на мирный план ко Дню благодарения - 27 ноября.

На следующей неделе Зеленский обсудит мирный план с президентом США Дональдом Трампом.

При этом Зеленский вместе с европейскими лидерами пытаются успеть отредактировать пункты мирного плана США до 27 ноября, чтобы они были справедливыми для Киева.

