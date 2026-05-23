Рубио прилетел в Индию спасать отношения после пошлин Трампа

08:46 23.05.2026 Сб
2 мин
Какие темы станут ключевыми во время четырехдневного визита Рубио?
aimg Мария Науменко
Рубио прилетел в Индию спасать отношения после пошлин Трампа Фото: госсекретарь США Марко Рубио (Getty Images)
Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Индию, чтобы попытаться укрепить отношения, которые пошатнулись из-за пошлин президента Дональда Трампа и новых контактов Вашингтона с Китаем и Пакистаном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Индия просит США продлить разрешение на импорт российской нефти, - Bloomberg

По прибытии в Калькутту Рубио посетил штаб-квартиру гуманитарной организации, основанной Матерью Терезой. Позже он должен провести переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Дели.

По данным Госдепартамента США, главными темами переговоров станут торговля, энергетика и оборонное сотрудничество.

Вашингтон продолжает убеждать Индию сокращать зависимость от российской нефти и увеличивать закупки американских энергоносителей.

"Мы хотим продавать им столько энергии, сколько они купят", - заявил Рубио накануне визита.

Это первый официальный визит Рубио в Индию в должности госсекретаря. Его поездка продлится четыре дня и будет включать также визиты в Агру и Джайпур.

Почему этот визит важен?

В последние годы США пытались усилить сотрудничество с Индией как с важным партнером в Индо-Тихоокеанском регионе и противовесом влиянию Китая и России. Однако ситуация осложнилась после того, как президент США Дональд Трамп ввел высокие пошлины на индийские товары.

Часть ограничений позже смягчили в рамках временного соглашения, однако окончательный торговый договор стороны до сих пор не заключили.

Одно из лиц, знакомых с переговорами, отметило, что США были разочарованы тем, что Индия, по их мнению, медлила и, очевидно, считала, что сможет заключить выгодную сделку, не идя на значительные уступки, и этот настрой, вероятно, омрачит усилия Рубио по стабилизации отношений.

"Я не ожидаю, что госсекретарь Рубио окажет значительное влияние на изменение этой нисходящей траектории, - отметил Ричард Россоу из аналитического центра "Центр стратегических и международных исследований". - Отсутствие торгового соглашения - более чем через три месяца после объявления "временного соглашения" - омрачает другие сферы взаимодействия".

Дополнительное беспокойство у Индии вызвало и более активное сближение США с Пакистаном, который является главным региональным соперником Нью-Дели.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп оказался в центре скандала после сообщения в соцсети Truth Social, где назвал Индию "адской дырой". Такие слова вызвали резкую реакцию в Нью-Дели и среди индийской диаспоры в США.

В МИД Индии заявили, что высказывания Трампа являются "необоснованными и неуместными" и не отражают реального уровня отношений между двумя странами.

