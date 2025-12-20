Рубио присоединится к переговорам США и РФ по прекращению войны в Украине , - Reuters

Встреча должна состояться после пятничных консультаций США с украинскими и европейскими чиновниками, во время которых обсуждался обновленный мирный план. По данным агентства, эти переговоры породили осторожную надежду на возможный прогресс в урегулировании войны.

Российскую делегацию возглавит посланник российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев. С американской стороны в переговорах примут участие дипломат Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Государственный секретарь США и советник по национальной безопасности Марко Рубио заявил, что также может присоединиться к встрече.

Ранее переговоры между сторонами проходили в гольф-клубе Уиткоффа в Майами и в районе Галлендейл-Бич.

В начале недели американские, украинские и европейские чиновники заявляли об определенном прогрессе в вопросе гарантий безопасности для Киева. В то же время остается непонятным, согласится ли Москва на предложенные условия.

Российский источник сообщил Reuters, что любые прямые контакты между российской делегацией и украинскими переговорщиками в рамках этой встречи исключены.