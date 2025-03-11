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Рубио после переговоров с Украиной: мяч теперь на стороне России

Фото: Марко Рубио, госсекретарь США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина готова к прекращению огня с Россией. Теперь Москва должна ответить взаимностью.

Как передает РБК-Украина, об этом госсекретарь США Марко Рубио и советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявили во время общения с журналистами.

После сегодняшних переговоров с украинской делегацией, которые в частности касались прекращения огня, Рубио подчеркнул, что "мяч теперь на стороне России". 

Госсекретарь подчеркнул, что Украина сделала "положительный шаг" к установлению мира, и он надеется, что Россия ответить взаимностью. 

"Самый первый жест доброй воли, который мы могли бы увидеть от России - взять украинское предложение (о прекращении огня, - ред.) и ответить на него "да", - добавил глава Госдепа. 

В свою очередь Уолтц уточнил, что Украина разделяет видение президента США Дональда Трампа в вопросе завершения войны. 

"Они разделяют его решимость прекратить боевые действия", - добавил он. 

Украина согласилась на прекращение огня

Напомним, украинские и американские чиновники сегодня провели длительные переговоры в Саудовской Аравии.

По итогам обсуждений Украина приняла предложение США об установлении режима прекращения огня с Россией на 30 дней.

Пока что неизвестно, как на такое предложение отреагирует Россия, поскольку без ее согласия перемирие невозможно.

Детальнее об итогах переговоров - в материале РБК-Украина.

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Соединенные Штаты АмерикиСаудовская АравияМирные переговорыМарко РубиоПеремирие на ДонбассеРежим прекращения огняВойна в Украине