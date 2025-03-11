Рубіо після переговорів з Україною: м'яч тепер на боці Росії

Україна готова до припинення вогню з Росією. Тепер Москва має відповісти взаємністю.
Як передає РБК-Україна, про це держсекретар США Марко Рубіо і радник президента США з нацбезпеки Майк Волц заявили під час спілкування з журналістами.
Після сьогоднішніх переговорів з українською делегацією, які зокрема стосувалися припинення вогню, Рубіо наголосив, що "м'яч тепер на боці Росії".
Держсекретар наголосив, що Україна зробила "позитивний крок" до встановлення миру, і він сподівається, що Росія відповість взаємністю.
"Найперший жест доброї волі, який ми могли б побачити від Росії - взяти українську пропозицію (про припинення вогню, - ред.) і відповісти на неї "так", - додав глава Держдепу.
Зі свого боку Волц уточнив, що Україна поділяє бачення президента США Дональда Трампа в питанні завершення війни.
"Вони поділяють його рішучість припинити бойові дії", - додав він.
Нагадаємо, українські та американські чиновники сьогодні провели тривалі переговори в Саудівській Аравії.
За підсумками обговорень Україна прийняла пропозицію США про встановлення режиму припинення вогню з Росією на 30 днів.
Поки що невідомо, як на таку пропозицію відреагує Росія, оскільки без її згоди перемир'я неможливе.
Детальніше про підсумки переговорів - у матеріалі РБК-Україна.
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