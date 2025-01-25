Рубио в первом разговоре с главой МИД Китая призвал к "осторожному подходу" к Тайваню

Новый государственный секретарь США во время первого телефонного разговора с министром иностранных дел Китая Ваном И выразил обеспокоенность из-за агрессивного поведения Пекина в отношении Тайваня, и в Южно-Китайском море.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдеп США и Bloomberg.
По словам пресс-секретаря Госдепартамента США Тэмми Брюса, в разговоре с главой МИД Китая Рубио отметил, что администрация Трампа будет поддерживать отношения с Пекином, которые "продвигают интересы США и ставят американский народ на первое место".
"Секретарь также подчеркнула приверженность Соединенных Штатов нашим союзникам в регионе и серьезную обеспокоенность принудительными действиями Китая против Тайваня и в Южно-Китайском море", - рассказала представитель Госдепа.
В свою очередь Ван сказал Рубио, что Китай и США должны реализовать "важный консенсус", достигнутый между лидером КНР Си Цзиньпином и американским президентом Трампом.
Глава МИД КНР также повторил, что Пекин никогда не позволит "отделить" Тайвань от китайского материка, и призвал Штаты осторожно решать связанные с этим вопросы.
Западные СМИ считают, что такой первый официальный диалог, который состоялся в пятницу, свидетельствует о том, что отношения США и Китая могут ухудшиться и входят "в турбулентность".
Bloomberg напомнило, что Рубио считают "ястребом" в позиции относительно Китая. В начале января на слушаниях о своем назначении на должность госсекретаря он, среди прочего, обвинил Пекин в хакерской атаке
Ранее Китай ввел санкции против Рубио, бывшего многолетнего члена Комитета по международным отношениям Сената. Такие меры Пекин принял в отношении американского политика за продвижение законодательства, которое наказывает КНР за нарушение прав человека в Гонконге и Синьцзяне.
Ранее сообщалось, что недавно генсек НАТО Марк Рютте созвонился с госсекретарем США Марко Рубио. Он отметил в разговоре с новым госсекретарем США, в частности, что ждет возможности "работать вместе над Украиной, Россией и Китаем".
Также 21 января сообщалось, что Рубио сразу после своего утверждения в Сенате США на должность госсекретаря высказался о завершении войны между Россией и Украиной. Политик выразил мнение, что каждая из сторон "должна будет от чего-то отказаться".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.