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Рубио в первом разговоре с главой МИД Китая призвал к "осторожному подходу" к Тайваню

Фото: Марко Рубио, госсекретарь США (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Новый государственный секретарь США во время первого телефонного разговора с министром иностранных дел Китая Ваном И выразил обеспокоенность из-за агрессивного поведения Пекина в отношении Тайваня, и в Южно-Китайском море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдеп США и Bloomberg.

По словам пресс-секретаря Госдепартамента США Тэмми Брюса, в разговоре с главой МИД Китая Рубио отметил, что администрация Трампа будет поддерживать отношения с Пекином, которые "продвигают интересы США и ставят американский народ на первое место".

"Секретарь также подчеркнула приверженность Соединенных Штатов нашим союзникам в регионе и серьезную обеспокоенность принудительными действиями Китая против Тайваня и в Южно-Китайском море", - рассказала представитель Госдепа.

В свою очередь Ван сказал Рубио, что Китай и США должны реализовать "важный консенсус", достигнутый между лидером КНР Си Цзиньпином и американским президентом Трампом.

Глава МИД КНР также повторил, что Пекин никогда не позволит "отделить" Тайвань от китайского материка, и призвал Штаты осторожно решать связанные с этим вопросы.

Западные СМИ считают, что такой первый официальный диалог, который состоялся в пятницу, свидетельствует о том, что отношения США и Китая могут ухудшиться и входят "в турбулентность".

Bloomberg напомнило, что Рубио считают "ястребом" в позиции относительно Китая. В начале января на слушаниях о своем назначении на должность госсекретаря он, среди прочего, обвинил Пекин в хакерской атаке

Ранее Китай ввел санкции против Рубио, бывшего многолетнего члена Комитета по международным отношениям Сената. Такие меры Пекин принял в отношении американского политика за продвижение законодательства, которое наказывает КНР за нарушение прав человека в Гонконге и Синьцзяне.

Ранее сообщалось, что недавно генсек НАТО Марк Рютте созвонился с госсекретарем США Марко Рубио. Он отметил в разговоре с новым госсекретарем США, в частности, что ждет возможности "работать вместе над Украиной, Россией и Китаем".

Также 21 января сообщалось, что Рубио сразу после своего утверждения в Сенате США на должность госсекретаря высказался о завершении войны между Россией и Украиной. Политик выразил мнение, что каждая из сторон "должна будет от чего-то отказаться".

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