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Генсек НАТО созвонился с новым госсекретарем США

Европа, Среда 22 января 2025 19:46
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Генсек НАТО созвонился с новым госсекретарем США Фото: генсек НАТО Марк Рютте и госсекретарь США Марко Рубио (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте созвонился с госсекретарем США Марко Рубио. Это их первый разговор после назначения главы Госдепа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Рютте.

"Хороший звонок из Давоса с новым госсекретарем Марко Рубио. Рад видеть вас на борту!" - написал он.

Рютте отметил, что с нетерпением ждет возможности приветствовать Рубио в НАТО и "работать вместе над Украиной, Россией и Китаем".

"Увеличение оборонных расходов в Европе и усиление трансатлантического оборонного производства делает нас всех сильнее", - констатировал Рютте.

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Соединенные Штаты Америки Марк Рютте
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