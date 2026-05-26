Рубио передал Трампу послание от Путина

"Рубио только что сообщил журналистам, что Лавров передал сообщение от Путина, предназначенное для Трампа, которое, по словам Рубио, он передал", - написал журналист.

По его словам, госсекретарь США также преуменьшил значение предположений, что Россия конкретно призвала Вашингтон вывести персонал посольства из Киева, поскольку Москва анонсировала удары.

"Опасность всех этих войн, поскольку они продолжаются, а затем продолжаются, заключается в том, что они всегда имеют угрозу эскалации", - сказал Рубио.

Как известно, Рубио и Лавров провели беседу в ходе которой последний призвал работников дипучреждений США покинуть их из-за вероятных ударов РФ по столице. Анонсированные атаки РФ пообещала якобы в ответ на регулярные дроновые обстрелы в России, хотя есть разные версии, какую цель преследует агрессор таким образом.

Например, в украинском МИД заявили, что угрозы ударить по Киеву являются шантажом для получения уступок на переговорах.