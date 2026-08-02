Рубио оценил удары в тыл РФ и упомянул о переговорах Киева с Москвой

Соединенные Штаты в ближайшие недели могут сделать новую попытку возобновить переговоры между Украиной и Россией по завершению войны. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, отметив, что Вашингтон готов поддержать любую возможность для продвижения мирного процесса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Марко Рубио Fox News.
По словам Рубио, президент США Дональд Трамп не раз заявлял, что Соединенные Штаты готовы сыграть конструктивную роль в прекращении войны.
Он отметил, что в течение первого года администрация уделила этому вопросу большое внимание, однако переговорный процесс зашел в тупик.
"Соединенные Штаты могут играть роль в прекращении этой войны. Мы и дальше будем исследовать такие возможности", - сказал Рубио.
В то же время госсекретарь подчеркнул, что именно президент Трамп, по его мнению, является единственным мировым лидером, способным посадить российскую и украинскую стороны за стол переговоров для обсуждения завершения войны.
Рубио заявил, что за последние месяцы ситуация в войне несколько изменилась.
По его словам, Украина теперь способна наносить дальнобойные удары вглубь территории России, из-за чего война все больше ощущается и для российского населения.
"Мы хотим выяснить, открыла ли эта новая динамика путь к определенному переговорному урегулированию", - отметил он.
Госсекретарь сообщил, что в ближайшие недели могут быть предприняты новые дипломатические шаги для возобновления переговоров между сторонами.
В то же время, он признал, что как Украина, так и Россия имеют собственные жесткие принципиальные позиции.
"Мы понимаем, что у обеих сторон достаточно жесткие красные линии. Пока нам не удастся хоть немного сблизить эти позиции, достичь договоренностей не получится", - сказал Рубио.
По словам госсекретаря, президент США поручил своей команде использовать любую возможность для продвижения мирных переговоров.
"Президент сказал своей команде: если вы увидите возможность стать силой, которая предоставит мирным переговорам новый импульс, сделайте это. Он всегда предпочитает дипломатию, а не войну, и мир, а не боевые действия", - подытожил Рубио.
Украина неоднократно заявляла о готовности продолжать переговоры с Россией, но при условии, что они будут направлены на достижение прекращения огня.
Напомним, Россия изложила свои требования о прекращении войны в меморандуме, представленном 2 июня во время переговоров с Украиной в Стамбуле. В Украине его называют ультиматумом.
По данным опросов, абсолютное большинство украинцев против того, что бы выполнять требования Путина.