Сибига ответил, что Украина готова обсуждать на переговорах с Россией
Украина заинтересована продолжать переговоры с Россией, если на них будет предметный разговор о прекращении огня.
Об этом сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Мы привержены мирным усилиям. Мы приветствуем усилия США, лично президента Трампа по достижению справедливого мира и окончания этой войны в этом году. Потому что война на нашей территории, наши люди страдают", - сказал он.
Сибига заявил, что Украина продемонстрировала свой конструктивизм, проведя встречи в Стамбуле, где целью было приближение мира в Украине.
"Это был наш сигнал. К сожалению, мы увидели полную неадекватность российской стороны, что проявилось в том документе, который они передали. Это полная неадекватность. Они не изменили риторику ультиматумов. Они требуют от нас капитуляции", - сказал министр.
По его мнению, мир должен давить на Россию с целью принудить их к миру, ввести санкции, прежде всего это ценовой потолок на нефть, которая является главным источником финансирования войны. Сибига надеется на 18 пакет санкций ЕС и сильное решение G7.
Переговоры в Стамбуле
Отвечая на вопрос о том, будет ли третий раунд прямых переговоров между Киевом и Москвой в Турции, Сибига сказал:
"Мы нуждаемся в таких переговорах, где принимаются решения, где решаются вопросы. Сейчас мы видим, что последний раунд встреч, который состоялся в Стамбуле, свелся фактически к обсуждению обмена", - сказал он.
По его словам, поэтому Украина заинтересована во встрече на уровне президентов и готова к такой встрече.
"И дальше мы будем смотреть. Нам самое главное, чтобы мы приближали мир. Для нас сейчас ключевым является достижение перемирия, остановка огня", - сообщил министр.
Напомним, Россия изложила свои требования прекращения войны в меморандуме, представленном 2 июня во время переговоров с Украиной в Стамбуле. В Украине его называют ультиматумом.
По данным опросов, абсолютное большинство украинцев против того, что бы выполнять требования Путина.
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