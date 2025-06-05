Россия отбросила все мирные инициативы и должна за это отвечать, - Зеленский

России не понравились все мирные инициативы, которые ей предлагали. Агрессор должен за это ответить.

Глава государства напомнил, что на днях украинская делегация посетила Вашингтон. В частности, были встречи в Конгрессе, с представителями администрации президента США, общение с журналистами и представителями общественных организаций.



Президент отметил, что сейчас Украина очень сильно рассчитывает на сильные шаги.

"Это то, что сейчас в дефиците. И что может заставить даже таких подонков в Москве почувствовать, что они войну не потянут. Это нужно обеспечить", - добавил он.

По его словам, именно для этого необходимы новые и достаточные санкции, в первую очередь от США. Также нужно четкое политическое давление ради результативной дипломатии.

"Уже просто нет в мире таких мирных инициатив, которые Россия не отвергла бы. Им все не нравится. Им нравятся только развалины и убийства. Они должны за это отвечать", - добавил он.