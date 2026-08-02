Рубіо оцінив удари в тил РФ та згадав про переговори Києва з Москвою

За словами Рубіо, президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що Сполучені Штати готові відіграти конструктивну роль у припиненні війни.

Він зазначив, що протягом першого року адміністрація приділила цьому питанню багато уваги, однак переговорний процес зайшов у глухий кут.

"Сполучені Штати можуть відіграти роль у припиненні цієї війни. Ми й надалі будемо досліджувати такі можливості", - сказав Рубіо.

Водночас держсекретар наголосив, що саме президент Трамп, на його думку, є єдиним світовим лідером, який здатний посадити російську та українську сторони за стіл переговорів для обговорення завершення війни.

У США звернули увагу на зміну ситуації на фронті

Рубіо заявив, що за останні місяці ситуація у війні дещо змінилася.

За його словами, Україна тепер здатна завдавати далекобійних ударів углиб території Росії, через що війна дедалі більше відчувається і для російського населення.

"Ми хочемо з'ясувати, чи відкрила ця нова динаміка шлях до певного переговорного врегулювання", - зазначив він.

Держсекретар повідомив, що найближчими тижнями можуть бути здійснені нові дипломатичні кроки для відновлення переговорів між сторонами.

Водночас він визнав, що як Україна, так і Росія мають власні жорсткі принципові позиції.

"Ми розуміємо, що обидві сторони мають досить жорсткі червоні лінії. Поки нам не вдасться хоч трохи зблизити ці позиції, досягти домовленостей не вийде", - сказав Рубіо.

Трамп доручив шукати можливості для миру

За словами держсекретаря, президент США доручив своїй команді використовувати будь-яку нагоду для просування мирних переговорів.

"Президент сказав своїй команді: якщо ви побачите можливість стати силою, яка надасть мирним переговорам нового імпульсу, зробіть це. Він завжди віддає перевагу дипломатії, а не війні, і миру, а не бойовим діям", - підсумував Рубіо.