Рубио оценил возможность достичь мирного соглашения между Израилем и Ливаном

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мирное соглашение между Израилем и Ливаном возможно. Однако процесс будет непростым и потребует усилий Ливана по борьбе с "Хезболлой".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Я считаю, что мирное соглашение между Ливаном и Израилем вполне достижимо и должно быть достигнуто. Проблема между Израилем и Ливаном не в Израиле или Ливане, а в "Хезболле"", - сказал он.
Рубио добавил, что США рассчитывают на то, что при их посредничестве правительства Ливана и Израиля смогут сесть за стол переговоров и добиться ключевой цели.
"Добиться того, чтобы ливанские вооруженные силы и ливанское правительство не просто проявляли готовность, но и обладали возможностью начать противостоять "Хезболле" и разоружить ее", - заявил госсекретарь США.
В прошлом месяце президент США Дональд Трамп объявил о прекращении огня между Израилем и Ливаном, заявив, что вопрос о полном прекращении боевых действий будет обсуждаться на личной встрече двух лидеров стран в Вашингтоне.
Однако пока что переговоры между лидерами не состоялись. Но Рубио подчеркнул, что США "очень привержены этому процессу".
"Мы сделаем все возможное, чтобы обе стороны продолжали переговоры, дабы удалось достичь прогресса в вопросе установления постоянного прекращения огня, которое не будет постоянно нарушаться "Хезболлой" и насилием со стороны этой организации", - резюмировал он.
Напомним, 14 апреля в Вашингтоне прошла первая за 30 лет встреча представителей Ливана и Израиля, которая положила старт прямым переговорам между странами.
Также мы писали, что пару недель назад посол Израиля в ООН Дэнни Дагона заявил, что продление перемирия с Ливаном "не является стопроцентным" и может быть нарушено.
Причиной он назвал сомнения, что Ливан способно обеспечить перемирие на юге страны, где действует "Хезболла".