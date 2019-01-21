Рубану вручили обвинувальний акт

Фото: Володимир Рубан (УНІАН)

Наразі вирішується питання, який суд розглядатиме справу Рубана

Слідство завершило досудове розслідування у справі Володимира Рубана, підозрюваного у плануванні теракту проти перших осіб держави. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на адвоката Валентина Рибіна у Facebook.

Він зазначив, що Рубану 21 січня 2019 року вручили обвинувальний акт

"21.01.2019 о 18:00 вручений звинувачувальний акт Володимиру Рубану", - написав адвокат.

Зараз вирішується питання, в який із судів України прокуратура направить справу.

Нагадаємо, Рубан підозрюється у здійсненні злочинів, передбачених ч.1 ст.14 (готування до злочину) ч.3 ст. 258 (теракт) ч.1 ст. 263 (незаконне зберігання зброї) КК України.

Зазначимо, 8 березня 2018 року правоохоронці затримали Рубана під час його спроби потрапити на територію України з так званої "ДНР". Під виглядом переселенця він намагався провезти цілий арсенал зброї, який був захований серед меблів.

РБК-Україна писало, що Рубан через свого адвоката Валентина Рибіна передав так званому "омбудсмену" "Донецької народної республіки" ("ДНР") Дарії Морозовій прохання включити його в списки на обмін з боку самопроголошеної республіки.