Рубану вручили обвинительный акт

Фото: Владимир Рубан (УНИАН)

Сейчас решается вопрос, какой суд будет рассматривать дело Рубана

Следствие завершило досудебное расследование по делу Владимира Рубана, подозреваемого в планировании теракта против первых лиц государства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на адвоката Валентина Рыбина в Facebook.

Он отметил, что Рубану 21 января 2019 года вручили обвинительный акт

"21.01.2019 в 18:00 вручен обвинительный акт Владимиру Рубану", - написал адвокат.

Сейчас решается вопрос, в какой из судов Украины прокуратура направит дело.

Напомним, Рубан подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.14 (приготовление к преступлению) ч.3 ст. 258 (теракт) ч.1 ст. 263 (незаконное хранение оружия) УК Украины.

Отметим, 8 марта 2018 года правоохранители задержали Рубана во время его попытки попасть на территорию Украины из так называемой "ДНР". Под видом переселенца он пытался провезти целый арсенал оружия, который был спрятан среди мебели.

РБК-Украина писало, что Рубан через своего адвоката Валентина Рыбина передал так называемому "омбудсмену" "Донецкой народной республики" ("ДНР") Дарье Морозовой просьбу включить его в списки на обмен со стороны самопровозглашенной республики.