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Рубан попросив включити його в списки на обмін від "ДНР", - адвокат

НовиниСуспільство    04.07.2018 - 18:09
Фото: Володимир Рубан (УНІАН)
Фото: Володимир Рубан (УНІАН)

Рубан передав "омбудсмену" "ДНР" прохання включити його в списки на обмін з боку бойовиків

Підозрюваний в підготовці терактів в Україні Володимир Рубан через свого адвоката Валентина Рибіна передав так званому "омбудсмену" "Донецької народної республіки" ("ДНР") Дарії Морозової прохання включити його в списки на обмін з боку самопроголошеної республіки. Про це повідомив адвокат Рибін, передає "Громадське".

Зазначимо, що 25 червня 2018 року Рубан написав відмову від своїх адвокатів Віталія Погосяна і Андрій Смірнова і висловив бажання, щоб його захищав Валентин Рибін.

Нагадаємо, 25 червня Шевченківський районний суд Києва вирішив продовжити на 2 місяці запобіжний захід у вигляді утримання під вартою відносно Рубана.

Рубан був затриманий 8 березня 2018 року на лінії розмежування під час перевезення великої партії зброї. Його звинувачують у підготовці терактів у центрі Києва, плануванні держперевороту і незаконному поводженні зі зброєю. 9 березня суд обрав Рубану запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 2 місяці без можливості внесення застави.

Його підозрюють по 1 ч. ст. 14 ("Підготовка до злочину"), ч. 3 ст. 258 ("Створення терористичної групи чи терористичної організації"), ч. 1 ст. 263 ("Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

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Теги публікації: ДНР, Владимир Рубан  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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