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Рубану продовжили арешт

Новини » Суспільство    26.10.2018 - 17:15
Фото: Володимир Рубан (УНІАН)
Фото: Володимир Рубан (УНІАН)

Арешт Рубану продовжено на два місяці - до 30 грудня

Шевченківський районний суд Києва продовжив дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Володимиру Рубану, підозрюваного у плануванні теракту проти перших осіб держави. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив адвокат Валентин Рибін.

"Рубану продовжили термін тримання під вартою ще на два місяці", - сказав адвокат.

Рубан підозрюється у здійсненні злочинів, передбачених ч.1 ст.14 (готування до злочину) ч.3 ст. 258 (теракт) ч.1 ст. 263 (незаконне зберігання зброї) КК України.

Нагадаємо, як повідомляв у вересні 2018 року головний військовий прокурор Анатолій Матіос, слідчі встановили особу організатора по справі, в якому Володимир Рубан і народний депутат Надія Савченко підозрюються у плануванні перевороту і захоплення державної влади, підготовці теракту, сприянні терористам, а також у посяганні на життя державних діячів. 

Також Шевченківський районний суд Києва у четвер, 25 жовтня, продовжив арешт нардепа Надії Савченко ще на два місяці.

Як відомо, 8 березня представники правоохоронних органів затримали Рубана під час його спроби потрапити на територію України з так званої "ДНР". Під виглядом переселенця він намагався провезти цілий арсенал зброї, який був захований серед меблів.

 

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Новини України Надія СавченкоВладимир Рубан
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