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Рубан пояснив, чому Київ потрапив в "оранжеву зону"

Автор: Маріанна Присяжнюк

Голова Держпродспоживслужби міста Києва Олег Рубан заявив, що Київ потрапив до "помаранчевої зони" адаптивного карантину через реєстрацію понад 125 випадків на 100 тисяч населення. Він зазначив, що таке число буде фіксуватися упродовж всього сезону.

Про це Рубан повідомив в коментарі РБК-Україна.

Він пояснив, що сезонна ситуація обумовлена тим, що на епідемію коронавіруса накладається на сезон захворювання грипом і гострою респіраторною вірусною інфекцією (ГРВІ).

"Це вже початок сезон, пік буде починатися в жовтні", - сказав Рубан.

Нагадаємо, 10 вересня Київ потрапив в "помаранчеву зону" карантину.

Крім того, 10 вересня в Україні оновили зони адаптивного карантину. У "червоній зоні" залишилися Івано-Франківськ, Тернопіль та Чернівці.

Додамо, що нове зонування почне діяти з 00:00 14 вересня.

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