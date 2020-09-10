Рубан объяснил, почему Киев попал в "оранжевую зону"

Глава Госпродпотребслужбы города Киева Олег Рубан заявил, что Киев попал в "оранжевую зону" адаптивного карантина из-за регистрации более 125 случаев на 100 тысяч населения. Он отметил, что такое число будет фиксироваться на протяжение всего сезона.

Об этом Рубан сообщил в комментарии РБК-Украина.

Он пояснил, что сезонная ситуация обусловлена тем, что на эпидемию коронавируса накладывается на сезон заболевания гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией (ОРЗ).

"Это уже начало сезон, пик будет начинаться в октябре", - сказал Рубан.

Напомним, 10 сентября Киев попал в "оранжевую зону" карантина.

Кроме того, 10 сентября в Украине обновили зоны адаптивного карантина. В "красной зоне" остались Ивано-Франковск, Тернополь и Черновцы.

Добавим, что новое зонирование начнет действовать с 00:00 14 сентября.