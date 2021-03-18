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Локдаун у Києві: як буде працювати транспорт

Новость на русском → Київ, Четвер 18 березня 2021 11:49
Локдаун у Києві: як буде працювати транспорт Фото: пасажири в трамваї (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

У Києві з 20 березня посилюють карантин. Громадський транспорт працюватиме в звичайному режимі.

Про це в ході брифінгу заявив мер столиці Віталій Кличко.

"Громадський транспорт столиці працюватиме в звичному режимі. З дотриманням суворих норм перевезення пасажирів та маскового режиму. Із заповненістю місць для сидіння на 50%", - зазначив очільник міста.

Локдаун у Києві: як буде працювати транспорт

Так, влада Києва прийняла рішення посилити карантин в місті через коронавірус. У столиці спостерігається погіршення епідеміологічної ситуації.

Зокрема, закривають кінотеатри, театри, музеї, концертні зали, ТРЦ; забороняється проведення масових заходів; кафе і ресторани працюватимуть виключно на "винос". Присутність глядачів на спортивних змаганнях також буде заборонене, автозаправні станції працюватимуть без кафе.

При цьому перукарні, салони краси, фітнес і спортивні зали будуть працювати за попереднім записом,

Всі підприємства й організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу.

Як писало РБК-Україна, раніше глава МОЗ України Максим Степанов заявив, що Київ близький до "червоної" зони карантину.

Відзначимо, що в першій декаді березня Київ потрапив у "помаранчеву зону".

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