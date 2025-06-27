Руанда и Конго подписали мирное соглашение при посредничестве США

На церемонии с участием госсекретаря США Марко Рубио в Вашингтоне министры иностранных дел двух африканских стран подписали соглашение. Они обязались выполнить договоренность 2024 года, предусматривающую вывод руандийских войск из восточной части Конго в течение 90 дней.



Также, согласно сделке, две страны договорились в течение 90 дней запустить рамочную программу региональной экономической интеграции.

"Они воевали много лет, и с мачете - это одна из худших, одна из самых ужасных войн, которые когда-либо видел кто-либо", - написал президент США Дональд Трамп.

При этом, по словам американского лидера, в рамках этого соглашения США получают большую часть прав на добычу полезных ископаемых в Конго.

Министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухунгирехе назвал соглашение поворотным моментом. В то же время министр иностранных дел Конго Тереза Кайкивамба Вагнер заявила, что за соглашением должно последовать прекращение боевых действий.

Война Конго с Руандой

Война между Руандой и Демократической Республикой Конго - это длительный и сложный конфликт, корни которого уходят в 1990-е годы.

После геноцида в Руанде в 1994 году многие хутинские боевики, причастные к массовым убийствам, бежали в соседнее Конго. С тех пор Руанда неоднократно обвиняла Конго в укрывательстве этих группировок и вела военные операции на его территории, утверждая, что защищает свою безопасность.

В последние годы конфликт обострился из-за активности вооруженной группировки M23, которую Конго обвиняет в связях с Руандой.

В начале этого года группировка M23 при поддержке Руанды в ходе наступления захватила два крупнейших города восточного Конго и прибыльные горнодобывающие районы.