Руанда і Конго підписали мирну угоду за посередництва США

На церемонії за участю держсекретаря США Марко Рубіо у Вашингтоні міністри закордонних справ двох африканських країн підписали угоду. Вони зобов'язалися виконати домовленість 2024 року, що передбачає виведення руандійських військ зі східної частини Конго протягом 90 днів.



Також, згідно з угодою, дві країни домовилися протягом 90 днів запустити рамкову програму регіональної економічної інтеграції.

"Вони воювали багато років, і з мачете - це одна з найгірших, одна з найжахливіших воєн, які коли-небудь бачив будь-хто", - написав президент США Дональд Трамп.

При цьому, за словами американського лідера, в рамках цієї угоди США отримують більшу частину прав на видобуток корисних копалин у Конго.

Міністр закордонних справ Руанди Олів'є Ндухунгірехе назвав угоду поворотним моментом. Водночас міністр закордонних справ Конго Тереза Кайківамба Вагнер заявила, що за угодою має послідувати припинення бойових дій.

Війна Конго з Руандою

Війна між Руандою і Демократичною Республікою Конго - це тривалий і складний конфлікт, коріння якого сягає 1990-х років.

Після геноциду в Руанді 1994 року багато хутінських бойовиків, причетних до масових убивств, утекли в сусіднє Конго. Відтоді Руанда неодноразово звинувачувала Конго в приховуванні цих угруповань і вела військові операції на його території, стверджуючи, що захищає свою безпеку.

Останніми роками конфлікт загострився через активність збройного угруповання M23, яке Конго звинувачує у зв'язках із Руандою.

На початку цього року угруповання M23 за підтримки Руанди під час наступу захопило два найбільших міста східного Конго і прибуткові гірничодобувні райони.