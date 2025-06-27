Руанда і Конго підписали мирну угоду за посередництва США

Руанда та Демократична Республіка Конго підписали мирну угоду. Таким чином, бойові дії між країнами мають припинитися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
На церемонії за участю держсекретаря США Марко Рубіо у Вашингтоні міністри закордонних справ двох африканських країн підписали угоду. Вони зобов'язалися виконати домовленість 2024 року, що передбачає виведення руандійських військ зі східної частини Конго протягом 90 днів.
"Вони воювали багато років, і з мачете - це одна з найгірших, одна з найжахливіших воєн, які коли-небудь бачив будь-хто", - написав президент США Дональд Трамп.
При цьому, за словами американського лідера, в рамках цієї угоди США отримують більшу частину прав на видобуток корисних копалин у Конго.
Міністр закордонних справ Руанди Олів'є Ндухунгірехе назвав угоду поворотним моментом. Водночас міністр закордонних справ Конго Тереза Кайківамба Вагнер заявила, що за угодою має послідувати припинення бойових дій.
Війна між Руандою і Демократичною Республікою Конго - це тривалий і складний конфлікт, коріння якого сягає 1990-х років.
Після геноциду в Руанді 1994 року багато хутінських бойовиків, причетних до масових убивств, утекли в сусіднє Конго. Відтоді Руанда неодноразово звинувачувала Конго в приховуванні цих угруповань і вела військові операції на його території, стверджуючи, що захищає свою безпеку.
Останніми роками конфлікт загострився через активність збройного угруповання M23, яке Конго звинувачує у зв'язках із Руандою.
На початку цього року угруповання M23 за підтримки Руанди під час наступу захопило два найбільших міста східного Конго і прибуткові гірничодобувні райони.
До речі, ще 21 червня президент США Дональд Трамп оголосив, що поклав край кровопролиттю між Конго і Руандою.
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