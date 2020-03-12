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Розіграш Ліги чемпіонів можуть призупинити через коронавірус

Новини » Суспільство     12.03.2020 - 09:06
Розіграш Ліги чемпіонів можуть призупинити через коронавірус
Ілюстративне фото (uefa.com)

Раніше було оголошено про рішення провести ряд матчів Ліги чемпіонів при порожніх трибунах

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) у цей четвер може оголосити про припинення розіграшу Ліги чемпіонів через поширення коронавірусу. Про це повідомляє іспанська радіостанція Сadena ser.

Раніше було оголошено про рішення провести ряд матчів Ліги чемпіонів при порожніх трибунах. В головному єврокубковому турнірі без вболівальників вже пройшли зустрічі "Парі Сен-Жермен" (Франція) - "Боруссія" (Дортмунд, Німеччина), "Валенсія" (Іспанія) - "Аталанта" (Італія).

В такому ж форматі пройдуть ігри "Барселона" (Іспанія) - "Наполі" (Італія) "Баварія" (Німеччина) - "Челсі" (Англія).

Нагадаємо, літні Олімпійські ігри-2020 в Токіо можуть перенести на рік або два через небезпеку розповсюдження коронавірусу COVID-19. Фінансові збитки від скасування Олімпійських ігор або їх проведення без глядачів будуть дуже великими, тому змагання можуть відкласти.

Раніше повідомлялося, що ВООЗ обговорила можливість проведення Олімпійських ігор 2020 року в Токіо без глядачів. Хоча в середині лютого організація не бачила підстав для перенесення Олімпіади-2020 в Токіо через коронавірус.

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