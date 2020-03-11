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Олімпійські ігри в Токіо можуть відкласти через коронавірус

Новини » Спорт     11.03.2020 - 09:47
Олімпійські ігри в Токіо можуть відкласти через коронавірус
Ілюстративне фото (olympic.org)

Олімпійський комітет та Японія не хочуть скасовувати змагання

Літні Олімпійські ігри-2020 в Токіо можуть перенести на рік або два через загрозу поширення коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету The Wall Street Journal.

За словами члена виконавчої ради оргкомітету токійської Олімпіади Харуюкі Такахасі, фінансові збитки від скасування Олімпійських ігор чи їх проведення без глядачів будуть занадто великими, тому змагання можуть відкласти.

"Міжнародний олімпійський комітет потрапить у скрутне становище, якщо змагання скасують. Тому найбільш реальним варіантом стане відкладення змагань на один або ж два роки", - сказав він.

Такахасі зазначив, що раніше варіанти проведення Олімпійських ігор в Токіо без глядачів обговорювалися у Всесвітній організації охорони здоров'я. Він додав, що МОК та Японія не хочуть допустити повного скасування Олімпіади-2020.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ВООЗ обговорила можливість проведення Олімпійських ігор 2020 року в Токіо без глядачів. Хоча в середині лютого організація не бачила підстав для перенесення Олімпіади-2020 в Токіо через коронавірус.

Також РБК-Україна писало, що церемонія запалення і передачі олімпійського вогню, яка запланована на 12 березня в Олімпії, відбудеться без глядачів у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу. Церемонія також буде закрита для журналістів

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