Розыгрыш Лиги чемпионов могут приостановить из-за коронавируса

Иллюстративное фото (uefa.com)

Ранее было объявлено о решении провести ряд матчей Лиги чемпионов при пустых трибунах

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в этот четверг может объявить о приостановке розыгрыша Лиги чемпионов из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает испанская радиостанция Сadena ser.

Ранее было объявлено о решении провести ряд матчей Лиги чемпионов при пустых трибунах. В главном еврокубковом турнире без болельщиков уже прошли встречи "Пари Сен-Жермен" (Франция) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Валенсия" (Испания) - "Аталанта" (Италия).

В таком же формате пройдут игры "Барселона" (Испания) - "Наполи" (Италия) и "Бавария" (Германия) - "Челси" (Англия).

Напомним, летние Олимпийские игры-2020 в Токио могут перенести на год или два из-за опасности распространения коронавируса COVID-19. Финансовые убытки от отмены Олимпийских игр или их проведение без зрителей будут слишком большими, поэтому соревнования могут отложить.

Ранее сообщалось, что ВОЗ обсудила возможность проведение Олимпийских игр 2020 года в Токио без зрителей. Хотя в середине февраля организация не видела оснований для переноса Олимпиады-2020 в Токио из-за коронавируса.